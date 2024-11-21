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Общество

Более 150 нелегальных свалок ликвидировали в Нижнем Новгороде с начала года

03 декабря 2024 14:44  [59] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с начала года ликвидировали 156 несанкционированных свалок объемом более 25 тысячи куб. метров.

Как сообщил первый заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов во время постоянной комиссии по экологии Гордумы, в декабре от брошенного мусора будут очищены ещё 10 территорий.

По словам Алексея Краснова, муниципальные контракты на ликвидацию несанкционированных свалок заключены во всех районах города.

Сначала специалисты районных администраций комиссионно выявляют захламленные территории с указанием объема и определением вида отходов. Затем составляют акты, а также фотодокументируют. Далее адреса вносятся в перечень, и на ликвидацию свалок выделяется финансирование.

Приемка работ осуществляется при представлении отчетных документов: талоны с полигона, выписки из ГЛОНАС/GPS, маршрутные листы транспортных средств, фотофиксации – место до и после очистки территорий. К подрядчикам, которые не соблюдают требования по отчётности выполненных работ, предъявляются санкции.

По данным управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода, с начала текущего года составлено 175 протоколов об административных правонарушениях, связанных с образованием несанкционированных свалок отходов. Сумма штрафов по ним превысила 1,5 млн рублей.

Сообщить адрес несанкционированного складирования мусора может любой нижегородец. Для этого необходимо обратиться в районную администрацию по месту жительства.  

Ранее сообщалось, что более 8,5 тысяч кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Сормове.

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Теги:
Городское хозяйство Ликвидация Свалки
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