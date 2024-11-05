Более 8,5 тысяч кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Сормове Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Несанкционированные свалки объёмом более 8,5 тысяч кубометров ликвидировали на территории Сормовского района Нижнего Новгорода с начала года. Как сообщает районная администрация, вывоз мусора производился со стихийных свалок.

Кроме того, подрядчик вывозит строительные отходы, которые нижегородцы складируют возле контейнерных площадок.

В райадминистрации отметили, что вывоз строительного мусора по закону является обязанностью собственника. Но, несмотря на это, недобросовестные граждане складируют старый хлам рядом с контейнерами. Наиболее проблемные места в этом плане в Сормове известны: это промзона у Сормовской ТЭЦ, улицы Старая Канава, Римского-Корсакова и Зайцева.

Также в администрации Сормовского района сообщили, что оперативно реагируют на обращения местных жителей привести в порядок контейнерные площадки. Так, в этом году такие свалки были убраны по ул. Римского-Коракова за домами №№86-87 (гаражный кооператив №4); Старая Канава, 154; Хвойная, 36; Новосельская, 59, Зайцева, 41а (у ГСК ЗКПД-4); Судостроительная, 10; Федосеенко, 25 и др.

Ранее сообщалось, что почти 2 тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Нижегородском районе.