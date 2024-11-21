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Общество

Рельсовые автобусы отвезут нижегородцев к поезду Деда Мороза 29 декабря

03 декабря 2024 14:57  [104] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород в воскресенье, 29 декабря: в 8:30 он прибудет на станцию "Сортировочная" и будет находиться там до 15:10.

В вагонах передвижной резиденции главного зимнего волшебника разместятся приёмная, площадки для праздничной программы, рестораны, лавка и кукольный театр. Абсолютно всех посетителей вокзала ждёт развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, а для обладателей билетов запланированы отдельные мероприятия.

Чтобы как можно больше ребятишек и родителей смогло побывать на празднике, ГЖД назначила дополнительные поезда до станции Нижний Новгород-Сортировочный.

Рельсовые автобусы будут ходить по следующему расписанию:

Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный - отправление в 8:15, 9:00, 9:46, 10:32, 11:15, 11:56, 12:35, 13:21 (время в пути - 12 минут);

Нижний Новгород-Сортировочный – Нижний Новгород-Московский - отправление в 8:35, 9:26, 10:09, 10:52, 11:36,12:16, 12:55, 13:45.

Как сообщалось ранее, в Нижегородскую область праздничный состав Деда Мороза прибудет дважды. Так, 29 декабря он посетит Нижний Новгород, затем отправится в Киров и Екатеринбург, а 2 января приедет в Дзержинск.

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Теги:
ГЖД Дед Мороз Железная дорога
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