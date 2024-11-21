Накопительную часть пенсии предложили освободить от налогов Общество

Накопительную часть пенсий работающих пенсионеров в России призвали не облагать НДФЛ. По мнению авторов инициативы, такая мера простимулирует граждан дольше работать. Об этом телеканалу "360" сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, сам механизм налогообложения в отношении работающих пенсионеров не совсем справедлив. Сейчас в случае, если пенсионер получает как страховую, так и накопительную пенсию при продолжении трудовой деятельности, то последняя рассматривается в качестве дохода, подлежащего налогообложению.

"Я считаю, что в условиях роста инфляции было бы целесообразно обсудить отказ от налогообложения этой части пенсии. Минфин тоже понимает проблему, но для её решения необходимо изменение законодательства. Мы же хотим, чтобы механизм накопительной части пенсии развивался, это страховка для пенсионеров", прокомментировал Гаврилов.

Парламентарий добавил, что для пенсионеров мера станет не только стимулом работать, но и "выйти из тени". По его словам, сейчас отечественной экономике не хватает людей и профессиональных рук, а такие опытные специалисты могут оказаться востребованы.

Напомним, что все пенсии, в том числе работающим пенсионерам, будут повышены с января 2025 года более чем на 7%. Индексация запланирована на уровень инфляции текущего года, 7,3%.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года на 14,75% будут проиндексированы выплаты, размер которых зависит от величины социальной пенсии. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 15 456 рублей.