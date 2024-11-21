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Общество

Маршрутка Т-3 перестанет ходить в Нижнем Новгороде

03 декабря 2024 17:40  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Маршрутка Т-3 "Улица Долгополова - Автовокзал "Щербинки" перестанет ходить в Нижнем Новгороде с 4 декабря. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Как отметили в ведомстве, маршрут Т-3 отменяется из-за окончания действия свидетельства на обслуживание маршрута у перевозчика.

"Также с 4 декабря автобусы А-29 "Красное Сормово – Автовокзал "Щербинки" в направлении автовокзала будут останавливаться на двух дополнительных остановках - на площади Революции (в районе дома № 2 на площади Революции и в районе дома № 27 по улице Вокзальной)", - пояснили в ЦРТС.

Отметим, что в настоящее время маршрут А-29 обслуживают 13 автобусов среднего класса.

Напомним, маршруты электробусов Э-9 и Э-17 в Нижнем Новгороде изменились 1 декабря.

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Теги:
маршруты Общественный транспорт
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