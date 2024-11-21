Публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год прошли в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

3 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. На мероприятии в зале заседаний присутствовали председатель Гордумы Евгений Чинцов, его заместители Николай Сатаев, Владимир Тарасов и Евгений Костин, а также большая группа депутатов Гордумы.

Приветствуя участников публичных слушаний, Евгений Чинцов отметил, что это одно из наиболее важных событий года, определяющее жизнь города на среднесрочную перспективу.

"Мы с коллегами-депутатами подробно рассмотрели проект бюджета по направлениям на заседаниях девяти профильных постоянных комиссий, и высказали целый ряд пожеланий, которые нам пообещали учесть в работе исполнители. В проекте бюджета уделено внимание всем направлениям развития города: расселению аварийного фонда, строительству и ремонту объектов образования, дорог, модернизации инженерных сетей, благоустройству общественных пространств, вопросам экологии, социальной поддержке различных категорий граждан. Финансисты постарались сохранить в балансе динамику роста социальных и инфраструктурных расходов", - сказал он.

Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин подчеркнул, что в части формирования бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов была проведена огромная работа.

"Как ранее сказал глава нашего города Юрий Владимирович Шалабаев, бюджет 2025 года с уверенностью можно назвать "бюджетом развития". Главное отличие бюджета-2025 от бюджетов предыдущих периодов – значительный рост расходов по таким ключевым направлениям, как благоустройство, дорожное хозяйство и расселение нижегородцев из ветхого и аварийного жилья. Основную долю расходов (около 60%) продолжит составлять социальная сфера", – прокомментировал Денис Скалкин.

Директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин сообщил участникам публичных слушаний, что доходы бюджета города на 2025 год планируются в размере 66 млрд 587,8 млн рублей, расходы - 69 млрд 924,3 млн, что на 13 млрд 499,7 млн больше, чем в этом году. Дефицит составит 3,3 млрд рублей. Собственные доходы - 34 млрд, межбюджетные трансферты - 32,6 млрд рублей.

Налоговые поступления спрогнозированы в размере 29 млрд 671,4 млн рублей, неналоговые доходы в сумме 4 млрд 288 млн. В структуре налоговых поступлений основной объем составляет НДФЛ – 18 млрд 457,9 млн (62,2%). В структуре неналоговых поступлений основной объем составят доходы от сдачи в аренду земли в сумме 1 млрд 426,9 млн рублей (33,3%).

Как и в прошлые годы, бюджет 2025 года будет социально ориентированным. Расходы на социальную сферу (образование, культура, спорт, социальная поддержка граждан) составят 40,6 млрд рублей (58%). Из них на сферу образования планируется направить свыше 32 млрд, около 4,8 млрд рублей предусмотрено на развитие культуры, а более 2,1 млрд – на развитие спорта.

Кроме того, 15% от общего объема средств будет направлено на развитие жилищно-коммунального хозяйства, 14% – на транспорт и дорожное хозяйство.

По мнению директора департамента экономического развития и инвестиций администрации Нижнего Новгорода Елены Антоновой, положительные тенденции социально-экономического развития города в 2024 году и на период до 2027 года обеспечивают условия для надежного поступления в бюджетную систему финансовых ресурсов, необходимых для решения текущих задач и для будущего развития города.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман разделил оптимизм представителей администрации: "Основа роста бюджета – значительное, на 27,6% увеличение собственных муниципальных доходов. За их счет город полностью покрывает все социально значимые траты. При этом мы не исчерпали источники генерации собственных средств. Вспомните текущий год – мы регулярно корректировали цифры в большую сторону. Полагаю, этим же будем заниматься и дальше. К тому же, после принятия регионального бюджета стоит ожидать, по аналогии с предыдущими годами, и дополнительные объемы межбюджетных трансфертов".

После выступления основных докладчиков были даны ответы на вопросы участников слушаний. Они касались организации празднования 80-летия Победы, благоустройства и антитеррористической защищенности школ и детских садов, перспектив развития единственной в России муниципальной "Молочной кухни", расселения аварийного жилья. Также нижегородцев интересовали темы ремонта защитных сооружений, поддержки молодежных инициатив и дальнейшего развития института сельских старост.