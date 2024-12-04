Гострудинспекция организовала проверку "Нижегородавтодора" из-за иска о банкротстве Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Гострудинспекция региона организовала внеплановую проверку ООО "Нижегородавтодор" из-за принятия судом заявления о банкротстве компании. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным региональной Гострудинспекции, среднестатистическая численность работников предприятия составляет более 50 человек. С начала 2024 года в надзорное ведомство поступило более 80 обращений от сотрудников ООО "Нижегородавтодор".

В связи с этим гострудинспекция в Нижегородской области организовала внеплановую проверку.

"При выявлении нарушений трудового законодательства государственными инспекторами труда будут приняты незамедлительные меры в рамках полномочий к их устранению", - говорится в сообщении.

Напомним, "Нижегородавтодор" выплатил долги по зарплатам в размере более 9 млн рублей после вмешательства прокуратуры.