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Общество

Гострудинспекция организовала проверку "Нижегородавтодора" из-за иска о банкротстве

04 декабря 2024 13:20  [3] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Гострудинспекция региона организовала внеплановую проверку ООО "Нижегородавтодор" из-за принятия судом заявления о банкротстве компании. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным региональной Гострудинспекции, среднестатистическая численность работников предприятия составляет более 50 человек. С начала 2024 года в надзорное ведомство поступило более 80 обращений от сотрудников ООО "Нижегородавтодор".

В связи с этим гострудинспекция в Нижегородской области организовала внеплановую проверку.

"При выявлении нарушений трудового законодательства государственными инспекторами труда будут приняты незамедлительные меры в рамках полномочий к их устранению", - говорится в сообщении.

Напомним, "Нижегородавтодор" выплатил долги по зарплатам в размере более 9 млн рублей после вмешательства прокуратуры.

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Теги:
Банкротство Суды
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