Гострудинспекция организовала проверку "Нижегородавтодора" из-за иска о банкротстве

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Гострудинспекция региона организовала внеплановую проверку ООО "Нижегородавтодор" из-за принятия судом заявления о банкротстве компании. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным региональной Гострудинспекции, среднестатистическая численность работников предприятия составляет более 50 человек. С начала 2024 года в надзорное ведомство поступило более 80 обращений от сотрудников ООО "Нижегородавтодор".
В связи с этим гострудинспекция в Нижегородской области организовала внеплановую проверку.
"При выявлении нарушений трудового законодательства государственными инспекторами труда будут приняты незамедлительные меры в рамках полномочий к их устранению", - говорится в сообщении.
Напомним, "Нижегородавтодор" выплатил долги по зарплатам в размере более 9 млн рублей после вмешательства прокуратуры.
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