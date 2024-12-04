Вы хотите поговорить об этом? В Нижнем Новгороде вырос спрос на онлайн-психологов Бизнес

В 2024 году нижегородцы стали на 10% чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов. Время, которое жители уделяют этим специалистам, выросло на 20%. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенный массив трафика на десятки соответствующих тематических ресурсов.

Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии по общему объему переданных мегабайт информации с начала этого года у нижегородцев стал "Ясно", активность трафика пользователей которого с прошлого года увеличилось почти на 54%. На втором месте с 49% расположился Zigmund.Online. Замыкает тройку лидеров Alter, который при этом показал самые высокие темпы роста — объем трафика вырос в 2,3 раза.

Наибольший интерес к психотерапии проявляют нижегородцы активного делового возраста — 25-44 лет. На них приходится 67% от всего объема использованного трафика. Второе место (12% трафика) делят аудитория молодежи 18-24 года и старшего поколения 45-54 года. Меньше всего психологи востребованы среди подростков и людей старше 55 лет.

Чаще всего онлайн-сервисами по подбору психологов пользуются женщины. На нижегородок приходится 76% интернет-трафика подобных ресурсов. Поиском психологов занимаются в основном дамы 35-44 лет — в этой возрастной категории женщин, интересующихся онлайн-психологией, почти в четыре раза больше, чем мужчин.

Сильную половину Нижегородской области врачеватели душ интересуют чаще всего в возрасте 25-36 лет – эта возрастная категория дает 10% всего "мужского" трафика на подобные ресурсы.

Поиском психологов нижегородцы начинают заниматься в июле, тогда как октябрь второй год подряд становится самым пиковым месяцем по потраченному трафику на соответствующих сервисах. Чаще всего сессии психотерапии жители проходят по средам, реже — по понедельникам и вторникам. Заходов на тематические сайты в выходные — минимальное количество.