Депутаты Гордумы обсудили ход реализации программ КРТ и РЗТ в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Гордуме Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре под председательством Михаила Иванова. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, в том числе ход реализации муниципальной программы "Градостроительное планирование развития территории Нижнего Новгорода" на 2023-2028 годы.

Как рассказала директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына, в рамках программы утверждены изменения в архитектурно-художественные концепции Нижне-Волжской набережной, улиц Рождественской, Ошарской, Веденяпина и Фильченкова, проспектов Октября, Бусыгина и Гагарина, а также Юбилейного и Мещерского бульваров. В стадии разработки находится Большая Покровская.

Еще одной темой для обсуждения стал вопрос синхронизации генплана Нижнего Новгорода по микрорайонам, на территории которых расположены аварийные жилые дома и дома с высокой степенью износа. На его основе будут готовиться территории под строительство объектов социальной инфраструктуры и обеспечения города объектами социальной инфраструктуры в 2023-2028 годах - в частности, в Автозаводском районе.

По словам заместителя директора департамента строительства и капитального ремонта Артема Каразанова, на сегодняшний день проанализированы все районы города, где требуется строительство образовательных учреждений, обобщена информация о ситуации с проектированием и строительством социальных объектов, их включением в действующие программы.

В 2023 году в Автозаводском районе открылись детский сад №132 по улице Красноуральской на 162 места и корпус "Школы 800" на Южном бульваре на 1500 мест, построенный в рамках концессии. Кроме того, Корпорация развития Нижегородской области продолжает строительство школы на 1100 мест по улице Космической. МБУ "Нижегородгражданпроект" разрабатывает ПСД на строительство отдельно стоящего корпуса к школе №126 на 400 мест. За счет средств инвестора выполнен проект по строительству детсада в ЖК "Торпедо" на 280 мест.

В рамках реализации договора КРТ в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова предполагается строительство двух детсадов на 600 мест и школы на 800 мест. Также предусмотрено размещение пристроев к детсадам по улицам Зеленхозовской (на 152 места) и Парышевской (на 46 мест). Кроме того, детсад на 240 мест планируется построить на улице Львовской по инициативе ДОМ.РФ.

В разработке Института развития агломерации Нижегородской области находятся четыре проекта КРТ жилой застройки, при подготовке мастер-планов которых будут предусмотрены социальные объекты в целях обеспечения потребности нового жилищного строительства. Более подробно комиссия планирует рассмотреть данный вопрос в феврале 2025 года.

Артем Каразанов доложил о ходе реализации договоров комплексного развития территорий (КРТ) и развития застроенных территорий (РЗТ) в 2024 году. В рамках их исполнения снесено 29 расселенных жилых домов, оформлены земельные отношения под новое строительство на 8 земельных участков, выданы разрешения на строительство 9 объектов площадью 123 тысяч кв.метров, введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов общей площадью 101 тысяча кв.метров.

Также застройщиками переданы в муниципальную собственность 37 квартир для расселения нанимателей жилых помещений, оплачено возмещение за изъятые у собственников жилые помещения в размере более 284,1 млн рублей и произведены выплаты в рамках заключенных мировых соглашений в сумме более 185,4 млн рублей.

В ходе заседания члены комиссии обсудили, как развивается муниципальное жилищное строительство на территории Нижнего Новгорода, оценив планы на следующий год.

По информации профильного департамента городской администрации, в 2024 году начата реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в региональную адресную программу "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.". Реализация мероприятий программы будет осуществляться в 4 этапа, с 2024 по 2028 год включительно. На каждый этап отведено по два года.

В рамках реализации первого этапа программы МКУ "ГлавУКС г.Нижнего Новгорода" по муниципальному заказу предстоит построить три многоквартирных дома по улице Садовой, Зайцева и 40 лет Победы. В настоящее время проектные работы завершены, ведутся работы по подготовке документации, земельных участков, расселению аварийного жилого фонда. Для реализации второго этапа программы, которым предусмотрено расселение 20 825,64 кв.метров аварийного жилья, прорабатывается четыре земельных участка для дальнейшего проектирования и строительства многоквартирных домов.

"Сегодня на комиссии мы ознакомились с ходом реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Радует, что все необходимые работы ведутся в штатном режиме и в соответствии с графиком", – сказал Михаил Иванов.