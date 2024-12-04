Шахунская ЦРБ закупила реабилитационный тренажер после вмешательства прокуратуры Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое медицинское оборудование для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, закупила Шахунская центральная районная больница в Нижегородской области после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили, что в неврологическом отделении больницы нет специального тренажера по тренировке ходьбы для пациентов, перенесших инсульт.

По данному факту прокуратура внесла главврачу больницы представление.

По результатам его рассмотрения учреждение закупило медицинский тренажер стоимостью более 1,5 млн рублей.

Напомним, новое оборудование закупили для отделения реабилитации Семеновской ЦРБ.