Полигон ТБО в Нижегородской области оштрафовали за размещение необработанных отходов Общество

Фото: Росприроднадзор

Суд вынес решение о привлечении ООО "МАГ Груп" к ответственности за нарушение экологических требований при размещении отходов на полигоне твердых коммунальных отходов "МАГ-1" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора.

На этот полигон поступают отходы из большей части Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района.

ООО "МАГ Груп" допустило размещение на полигоне полиэтиленовой пленки, ПЭТ бутылок, алюминиевых банок из-под напитков и отработанных автомобильных шин. В их в состав входят полезные компоненты, и их захоронение запрещено законом.

Это нарушение было обнаружено сотрудниками Росприроднадзора в ходе плановой проверки полигона в августе 2024 года. Юридическое и ответственное должностное лица были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 8.5 КоАП РФ (Сокрытие или искажение экологической информации), назначены штрафы, выдано предписание об устранении нарушений.

В свою очередь суд, рассмотрев материалы о размещении на полигоне отходов, захоронение которых запрещено законом, счел вину ООО "МАГ Груп" полностью доказанной. Юридическое лицо не предприняло все зависящие от него меры для предотвращения нарушения. Предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Решение суда в настоящий момент не вступило в законную силу.

Напомним, полигон твердых бытовых отходов "МАГ-1" компания "МАГ Груп" ввела в эксплуатацию в июне 2012 года.