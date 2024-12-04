Зимнее обмундирования для бойцов СВО доставят от депутатов нижегородского Заксобрания

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Заксобрание Нижегородской области направило новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. В состав груза вошло более 100 комплектов амуниции и тактическое снаряжение.
На этой неделе гуманитарный груз в сопровождении сотрудников аппарата ЗСНО отправился в зону специальной военной операции.
Руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров рассказал, что обмундирование, которое доставят бойцам СВО, сделано по уникальной технологии: форма выполнена из прочной влагостойкой ткани и сохраняет тепло в морозы. Такое обмундирование позволяет комфортно чувствовать себя при любых погодных условиях.
"Кроме того, везём тактическое снаряжение, которое отправим нашим бойцам в подшефные части на донецком направлении", - сообщил депутат.
Ранее депутаты ЗСНО Игорь Норенков и Василий Суханов также передали бойцам партию гуманитарной помощи - зимнее обмундирование, одноразовые газовые баллоны, а также комплектующие для беспилотников.Напомним, накануне очередной гуманитарный груз был отправлен из Нижегородской области в Курск для эвакуированных жителей. Груз был сформирован региональным отделением "Единой России" совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области при поддержке предприятий и общественных организаций.
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