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Общество

Зимнее обмундирования для бойцов СВО доставят от депутатов нижегородского Заксобрания

05 декабря 2024 08:49  [107] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Заксобрание Нижегородской области направило новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. В состав груза вошло более 100 комплектов амуниции и тактическое снаряжение.

На этой неделе гуманитарный груз в сопровождении сотрудников аппарата ЗСНО отправился в зону специальной военной операции.

Руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров рассказал, что обмундирование, которое доставят бойцам СВО, сделано по уникальной технологии: форма выполнена из прочной влагостойкой ткани и сохраняет тепло в морозы. Такое обмундирование позволяет комфортно чувствовать себя при любых погодных условиях.

"Кроме того, везём тактическое снаряжение, которое отправим нашим бойцам в подшефные части на донецком направлении", - сообщил депутат.

Ранее депутаты ЗСНО Игорь Норенков и Василий Суханов также передали бойцам партию гуманитарной помощи - зимнее обмундирование, одноразовые газовые баллоны, а также комплектующие для беспилотников.

Напомним, накануне очередной гуманитарный груз был отправлен из Нижегородской области в Курск для эвакуированных жителей. Груз был сформирован региональным отделением "Единой России" совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области при поддержке предприятий и общественных организаций.

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Теги:
гуманитарная помощь Законодательное собрание СВО
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