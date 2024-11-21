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Общество

Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Курск

01 декабря 2024 12:28  [41] Общество
Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Курск.

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", основной акцент при формировании груза был сделан на теплых вещах, в которых сейчас есть необходимость в связи с наступлением холодов. Все вещи, собранные нижегородцами, будут переданы эвакуированным жителям.

Груз был сформирован региональным отделением «Единой России» совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области при поддержке предприятий и общественных организаций.

«Более 6 400 единиц одежды и обуви собрали предприятия легкой промышленности и организации торговли со всей Нижегородской области: из областного центра, Сарова, Арзамаса, Ковернино, Тоншаево, Дзержинска! Груз формировался в течение трех недель. Забирали собранную гуманитарную помощь из муниципалитетов сотрудники нашего министерства, машину для этого предоставляло Управление делами Правительства Нижегородской области, хранился груз до отправки в ГУ «НИБИ». В общем, делаем общее дело, объединяя усилия, как у нас принято – всем миром. Так, в рамках акции «Мой бизнес помогает» нижегородские предприниматели уже отправили гуманитарную помощь более чем на 34 млн рублей жителям приграничных и новых территорий», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Гуманитарный конвой доставляется Нижегородским региональным отделением «Единой России» в рамках «Декады добрых дел», которая приурочена ко дню основания партии, который отмечается сегодня, 1 декабря.

«На протяжении последних лет одним из ключевых направлений нашей работы стала помощь военнослужащим, жителям освобожденных и приграничных регионов. Поэтому мы посчитали, что будет правильно и в день основания «Единой России» поддержать тех, кто сейчас сильнее всего нуждается в нашей помощи. Этот груз отправляется в Курскую область. Когда летом многие жители покидали свои дома, они брали только самое необходимое. И сейчас, с наступлением холодов, важно, чтобы у людей были теплые вещи. Традиционно откликнулось много неравнодушных людей, а сила нашей партии и есть в единстве. Я благодарю всех, кто не остался в стороне и оказал содействие в формировании груза», - сказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета НРО партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Помимо теплых вещей в груз вошли бытовая техника, а также продукты питания с долгим сроком хранения.

«Этот гуманитарный конвой уже далеко не первый, который собирает наше предприятие. Сегодня мы отгружаем бытовую технику – стиральные машинки, обогреватели, тепловые завесы. А администрация Ленинского района передала теплые вещи и обувь для детей. Все это пойдет на помощь жителям Курской области», - отметил Илья Анисимов, представитель завода «РУМО», при поддержке которого шло формирование сегодняшнего груза.

А накануне еще одна фура со строительными материалами была отправлена в Белгородскую область. Весь груз передан военнослужащим в зону специальной военной операции. В его состав вошли – доски, фанера, утеплитель и многие другие расходные материалы, которые нужны при строительстве.

Помощь в сборе стройматериалов оказали местные отделения «Единой России» Приокского района Нижнего Новгорода и Семеновского округа, а также депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Степанов.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия
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