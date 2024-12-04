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Общество

Новый порядок зачисления в вузы утверждён в России

05 декабря 2024 13:53  [85] Общество

Порядок поступления в российские вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры с 1 марта 2025 года изменится. Новые правила утверждены министерством образования и науки, сообщает телеканал "360".

Документ устанавливает новые сроки зачисления абитуриентов. Теперь вузы будут зачислять на бюджетные места в бакалавриаты и специалитеты поступающих по квотам 2–3 августа, сроки основного этапа зачисления ограничиваются 6-7 августа, а дополнительного - 10-11 августа. Приём на платные места будет продолжаться до 30 сентября.

Срок окончания зачисления в магистратуру по основному приёму теперь устанавливается 29 августа. Дополнительное зачисление завершится 20 сентября. Кроме того, с 2025 года поступить в магистратуру теперь можно через новый сервис на портале "Госуслуги".

Участникам СВО, героям России, а также их детям расширили квоты: они смогут поступать не только на специальные места в вузах, а также в рамках общего приёма. Победители и призёры олимпиад сохранили право на поступление без экзаменов, но им будет предоставляться не более 70% от общего числа бюджетных мест.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести новые экзамены для поступления в высшие учебные заведения. Так, для ряда специальностей планируется отменить экзамен по иностранному языку - например, при поступлении на профили "Экономика" и "Менеджмент". В качестве альтернативы могут рассматриваться история, география и информатика.

Кроме того, для поступления в технические университеты обязательным экзаменом вместо математики может стать физика. Для тех, кто хочет стать педагогом, предлагается сдавать экзамен по профильному предмету.

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Теги:
Вузы Законодательство Образование
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