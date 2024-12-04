Путин анонсировал введение цифрового рубля в расчёты по всей России Экономика

Внедряемый Центральным банком цифровой рубль со следующего года будут использовать в системе федерального бюджета. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" заявил президент Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Глава государства подчеркнул, что сейчас до 80% оплат за товары и услуги в России проходит в безналичном виде. Это стало возможным благодаря развитию цифровой инфраструктуры финансового сектора.

Кроме того, Банк России продолжил работу по поэтапному внедрению цифрового рубля в систему расчётов между физическими и юридическими лицами.

Владимир Путин сообщил, что проект уже охватил 9 тысяч граждан и 1,2 тысячи компаний, и их число продолжает расти.

"Со следующего года расчёты при помощи цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть в масштабах всей страны", - заявил президент РФ.

Цифровой рубль - это электронная валюта, которая сейчас находится в разработке Центробанка. С 1 августа 2023 года начал действовать закон, в соответствии с которым список субъектов национальной платёжной системы дополнен оператором платформы цифрового рубля. Этот статус будет закреплён за российским Центробанком. На регулятора возложат организацию и обеспечение работы платформы такого рубля.

В прошлом году запущен пилот с цифровым рублём на реальных операциях. В тестировании участвует 13 кредитных организаций. Массово цифровой рубль начнут вводить в 2025 году, после завершения пилотного проекта.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты в России: теперь будут действовать наличная, безналичная и цифровая. Также он станет ещё одним способом переводов и платежей.