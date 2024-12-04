Андрей Гнеушев наградил 45 нижегородцев за успехи в профессиональной деятельности Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В музее-усадьбе Рукавишниковых 5 декабря состоялась торжественная церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград жителям Нижегородской области за достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 45 нижегородцам, представляющим самые разные сферы развития региона, награды вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

"В нашем регионе никогда не было недостатка в одарённых, деятельных, трудолюбивых, грамотных и ответственных людях. Каждый из присутствующих на награждении – мастер своего дела. Каждый знает все тонкости и сложности своей работы, понимает, как непросто порой бывает добиться результата и успеха в труде. Я желаю вам, чтобы высокие награды, которых вы удостоены, придавали вам сил для новых достижений, помогали в нелёгкие моменты, напоминали о важности и нужности того, чем вы занимаетесь", — подчеркнул Андрей Гнеушев.

Награды получили профессионалы, представляющие оборонные производства, предприятия радиоэлектроники, металлургии, энергетики, агропромышленной отрасли, ветеринарных служб. Также наградами отмечены представители сфер медицины, здравоохранения, образования, государственной, муниципальной, законодательной власти Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что лучших специалистов в сфере закупок определили в Нижегородской области.