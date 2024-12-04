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Общество

Юрий Шалабаев провёл экскурсию по музею СВО для десятиклассников

05 декабря 2024 16:56  [6] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл экскурсию по музею СВО для учеников десятого юнармейского класса школы №123. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, мэр рассказал ученикам об истоках и истории специальной военной операции. Глава города подчеркнул, что Россия помогает восстанавливает и развивает новые территории. Также школьники увидели образцы вооружения, которые можно потрогать.

"Наш музей, посвященный специальной военной операции, – это действительно уникальный объект. Он сочетает в себе как элементы классического музея с экспонатами, так и мультимедийные инструменты: многочисленные экраны, шлемы виртуальной реальности, тач-панели. Детям это всегда интересно. Очень важно, чтобы у них была правдивая информация о том, что происходит в зоне СВО, ее предпосылках. И, конечно, необходимо хранить память о наших героях, которые сейчас защищают интересы страны и наших сограждан", - сказал Юрий Шалабаев.

Руководитель музея СВО Роман Савин напомнил, что музей открылся 21 марта этого года. Значительную часть посетителей музея составляют учащиеся образовательных учреждений.

После экскурсии глава города ответил на вопросы учащихся о патриотизме и о поддержке бойцов на СВО.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев встретился с участниками образовательного форума "Студенческий Нижний".

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Теги:
СВО Экскурсия Юрий Шалабаев
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