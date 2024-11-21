Юрий Шалабаев встретился с участниками образовательного форума "Студенческий Нижний" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с участниками образовательного форума "Студенческий Нижний" - учащимися различных образовательных учреждений города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По словам мэра, форум объединил самых целеустремленных, инициативных и творческих студентов города.

"Современный студент – это, прежде всего, лидер, который готов брать на себя ответственность за свое будущее, и быть его строителем. А студенческое самоуправление – это не замкнутая внутри университета или техникума система, а эффективный инструмент, который влияет не только на жизнь самих студентов, но и на развитие общества в целом", - сказал глава города.

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила, что нижегородское студенческое сообщество – очень дружное и показывает на федеральном уровне высокие результаты. В качестве примера министр привела победу студента Института экономики и предпринимательства Университета Лобачевского Никиты Тарасова в Российской национальной премии "Студент года".

Участник СВО и программы "Время героев" Владимир Анисимов, обращаясь к студентам, отметил, что в жизни многое зависит от принятого решения.

В этом году впервые в рамках форума прошла выставка сувенирной продукции и достижений студенчества от учебных организаций города. В выставке участвовало 11 организаций. По итогам голосования первое место занял Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС. Завершился форум викториной на знание студенчества в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что студенческий хакатон GORKYCODE в Нижнем Новгороде станет регулярным.