Нижний Новгород вышел на новый этап подготовки ИT-специалистов Общество

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде открылся кампус "Школы 21". Это проект Сбербанка по подготовке ИT-специалистов, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является частью национального проекта "Цифровая экономика".

Кампус "Школы 21" площадью 2 660 кв. метров разместился в здании, где недавно располагался "Intel". На первый поток обучения было отобрано 220 человек. Кроме нижегородцев слушателями стали жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей. В числе направлений обучения — мобильная разработка, кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО. Обучение базируется на отечественной цифровой образовательной платформе. Срок обучения — от 1,5 до 3 лет. Все слушатели "Школы 21" проходят трехмесячную стажировку в ИТ-компаниях.

Присутствующий на церемонии открытия председатель правления Сбера Герман Греф подчеркнул, что "Нижний Новгород — один из самых продвинутых городов в стране с точки зрения развития современных технологий, микроэлектроники, IT". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подержал его оценку, заметив, что регион стремится к комплексону решению проблемы дефицита IT-кадров и "Школа 21", наряду с ИТ-кампусом "Неймарк" и "парком мастеров "Нижполиграф", делает Нижегородскую область - третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству айтишников.

Мы предложили экспертам оценить это событие с точки зрения его значимости как для страны, так и для Нижегородской области.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского подчеркивает важность количества специалистов в ИТ-сфере для технологического развития общества:

"Разговоров о новом технологическом укладе, индустрии 4.0. и прочих прорывных вещах, состояниях и процессах сейчас много, как никогда. СВО и сопутствующие санкции до крайности обострили потребность в собственных разработках, способных обеспечить технологический суверенитет, снять зависимость нашей страны от привычных поставщиков. Понятно, в что в условиях мирового разделения труда такая задача оказывается невероятно серьезным вызовом. Сфера ИT кажется сектором, способным обеспечить прорыв в технологическом развитии..".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Нижегородский кампус "Школы 21" - 15-й в стране. Кампус "Школы 21" Сбера, как минимум, второй невузовский кампус в Нижнем Новгороде. (Кстати, еще не узаконили статус "Столица кампусов"?). Так что событие не то чтобы проходное, но отнюдь не уникальное. Хотя… Уникальность все же присутствует. И она — в "намоленном" месте, как его назвал Герман Греф. Еще один положительны аспект события — привлечение в Нижний Новгород для обучения будущих кадров жителей других регионов. Как известно, это одна из задач IT-кампуса "Неймарк". Эта же задача уже решается "Школой 21": в первом "бассейне" из 220 начавших обучаться плавать в цифровом море более 30 человек жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей. Правда, уровень подготовки сберовцев и неймарковцев, будет различным, поскольку половина первого набора "Школы 21" никогда ранее не занимались программированием..".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Эксперты утверждают, что в настоящий момент человечество переживает очередной переход технологических укладов и цивилизационный код будущего будет конструироваться в цифре. Современную экономику, а тем более экономику будущего, невозможно представить без цифровых технологий. Они обеспечивают основные конкурентные преимущества и потребность в специалистах, обладающих ИT-компетенциями, растет с каждым днем. Это хорошо понимает Герман Греф, создающий в России сеть современных школ по подготовке таких специалистов. Важно, что процесс обучения в такой школе рассчитан на 1,5 – 3 года и слушателей в одном наборе около 200 человек. Это позволяет надеяться, что обучение носит серьезный характер, а не является чем-то вроде краткосрочных курсов, имитирующих (на самом деле профанирующих), образовательные процессы. Задачу ликвидации кадрового дефицита необходимо решать комплексно, что и пытаются делать в Нижнем Новгороде, прилагая усилия для открытия IT-кампуса Неймарк, "парка мастеров "Нижполиграф", а теперь еще и "Школы 21".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Отличная, а главное, своевременная и необходимая инициатива от СБЕРа. Открытие кампуса "Школа 21" позволит получить актуальное, а главное востребованное ИТ-образование, тем самым, поможет в решении существующих кадровых проблем отрасли. Как мы знаем, после начала СВО много представителей этой сферы покинули Россию, да, впрочем, и ранее был реальный дефицит подобных специалистов в нашей стране. Для развития ИТ-отрасли требуются, в первую очередь, квалифицированные кадры, поэтому нужно создавать научную базу и практическую платформу. Нижний Новгород стал одним из передовых российских городов в части технологий. В основе проекта СБЕРа "Школа 21" заложен практико-ориентированный подход, что позволит решать реальные задачи и приобретать опыт как в обработке больших объемов информации, так в и сфере предупреждения киберпреступлений".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" акцентирует внимание на научно-образовательном потенциале Нижнего Новгорода как ИТ-кластера страны:

"Современная экономика устроена так, что для любого прорывного интенсивного развития изначально требуется создание "точек роста". Эта потребность связана с огромными изменениями в организации научно-технического знания и междисциплинарностью, высокой стоимостью оборудования для разработок и производства, формированием особой социальной среды и множеством других особенностей. В свое время, подобные "революции" уже происходили. Сначала в Европе, с возникновением Университетов, затем - в СССР, при создании Академгородков. Для ИТ-сферы таким примером до сих пор остается калифорнийская "кремниевая долина..".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"