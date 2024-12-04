Новые спортивные объекты Нижегородской области
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Нижний Новгород вышел на новый этап подготовки ИT-специалистов

05 декабря 2024 16:30  [111] Общество

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде открылся кампус "Школы 21". Это проект Сбербанка по подготовке ИT-специалистов, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является частью национального проекта "Цифровая экономика". 

Кампус "Школы 21" площадью 2 660 кв. метров разместился в здании, где недавно располагался "Intel". На первый поток обучения было отобрано 220 человек. Кроме нижегородцев слушателями стали жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей. В числе направлений обучения — мобильная разработка, кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО. Обучение базируется на отечественной цифровой образовательной платформе. Срок обучения — от 1,5 до 3 лет. Все слушатели "Школы 21" проходят трехмесячную стажировку в ИТ-компаниях.

Присутствующий на церемонии открытия председатель правления Сбера Герман Греф подчеркнул, что "Нижний Новгород — один из самых продвинутых городов в стране с точки зрения развития современных технологий, микроэлектроники, IT". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подержал его оценку, заметив, что регион стремится к комплексону решению проблемы дефицита IT-кадров и "Школа 21", наряду с ИТ-кампусом "Неймарк" и "парком мастеров "Нижполиграф", делает Нижегородскую область - третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству айтишников. 

Мы предложили экспертам оценить это событие с точки зрения его значимости как для страны, так и для Нижегородской области.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского подчеркивает важность количества специалистов в ИТ-сфере для технологического развития общества:

"Разговоров о новом технологическом укладе, индустрии 4.0. и прочих прорывных вещах, состояниях и процессах сейчас много, как никогда. СВО и сопутствующие санкции до крайности обострили потребность в собственных разработках, способных обеспечить технологический суверенитет, снять зависимость нашей страны от привычных поставщиков. Понятно, в что в условиях мирового разделения труда такая задача оказывается невероятно серьезным вызовом. Сфера ИT кажется сектором, способным обеспечить прорыв в технологическом развитии..".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Нижегородский кампус "Школы 21" - 15-й в стране. Кампус "Школы 21" Сбера, как минимум, второй невузовский кампус в Нижнем Новгороде. (Кстати, еще не узаконили статус "Столица кампусов"?). Так что событие не то чтобы проходное, но отнюдь не уникальное. Хотя… Уникальность все же присутствует. И она — в "намоленном" месте, как его назвал Герман Греф. Еще один положительны аспект события — привлечение в Нижний Новгород для обучения будущих кадров жителей других регионов. Как известно, это одна из задач IT-кампуса "Неймарк". Эта же задача уже решается "Школой 21": в первом "бассейне" из 220 начавших обучаться плавать в цифровом море более 30 человек жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей. Правда, уровень подготовки сберовцев и неймарковцев, будет различным, поскольку половина первого набора "Школы 21" никогда ранее не занимались программированием..".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Эксперты утверждают, что в настоящий момент человечество переживает очередной переход технологических укладов и цивилизационный код будущего будет конструироваться в цифре. Современную экономику, а тем более экономику будущего, невозможно представить без цифровых технологий. Они обеспечивают основные конкурентные преимущества и потребность в специалистах, обладающих ИT-компетенциями, растет с каждым днем. Это хорошо понимает Герман Греф, создающий в России сеть современных школ по подготовке таких специалистов. Важно, что процесс обучения в такой школе рассчитан на 1,5 – 3 года и слушателей в одном наборе около 200 человек. Это позволяет надеяться, что обучение носит серьезный характер, а не является чем-то вроде краткосрочных курсов, имитирующих (на самом деле профанирующих), образовательные процессы. Задачу ликвидации кадрового дефицита необходимо решать комплексно, что и пытаются делать в Нижнем Новгороде, прилагая усилия для открытия IT-кампуса Неймарк, "парка мастеров "Нижполиграф", а теперь еще и "Школы 21".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Отличная, а главное, своевременная и необходимая инициатива от СБЕРа. Открытие кампуса "Школа 21" позволит получить актуальное, а главное востребованное ИТ-образование, тем самым, поможет в решении существующих кадровых проблем отрасли. Как мы знаем, после начала СВО много представителей этой сферы покинули Россию, да, впрочем, и ранее был реальный дефицит подобных специалистов в нашей стране. Для развития ИТ-отрасли требуются, в первую очередь, квалифицированные кадры, поэтому нужно создавать научную базу и практическую платформу. Нижний Новгород стал одним из передовых российских городов в части технологий. В основе проекта СБЕРа "Школа 21" заложен практико-ориентированный подход, что позволит решать реальные задачи и приобретать опыт как в обработке больших объемов информации, так в и сфере предупреждения киберпреступлений".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" акцентирует внимание на научно-образовательном потенциале Нижнего Новгорода как ИТ-кластера страны:

"Современная экономика устроена так, что для любого прорывного интенсивного развития изначально требуется создание "точек роста". Эта потребность связана с огромными изменениями в организации научно-технического знания и междисциплинарностью, высокой стоимостью оборудования для разработок и производства, формированием особой социальной среды и множеством других особенностей. В свое время, подобные "революции" уже происходили. Сначала в Европе, с возникновением Университетов, затем - в СССР, при создании Академгородков. Для ИТ-сферы таким примером до сих пор остается калифорнийская "кремниевая долина..".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT-специалисты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Передвижной фестиваль Кино на службе Отчеству в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 10:38Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph