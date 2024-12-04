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Общество

Андрей Самсонов: "Нижний Новгород полностью соответствует требованиям ИТ-кластера"

05 декабря 2024 17:02  [78] Общество

В Нижнем Новгороде открылся кампус "Школы 21". Это проект Сбербанка по подготовке ИT-специалистов, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является частью национального проекта "Цифровая экономика". 

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Современная экономика устроена так, что для любого прорывного интенсивного развития изначально требуется создание "точек роста". Эта потребность связана с огромными изменениями в организации научно-технического знания и междисциплинарностью, высокой стоимостью оборудования для разработок и производства, формированием особой социальной среды и множеством других особенностей. В свое время, подобные "революции" уже происходили. Сначала в Европе, с возникновением Университетов, затем - в СССР, при создании Академгородков. Для ИТ-сферы таким примером до сих пор остается калифорнийская “кремниевая долина”.

Догоняющий характер развития российской ИТ-сферы не избавляет от необходимости первоначального формирования аналогичных “точек роста”. Важно, чтобы эти ИТ-кластеры формировались там, где для этого есть соответствующие условия и потенциал. Нижний Новгород полностью соответствует этим требованиям уже сегодня. В наличии есть все - от исторических традиций, когда город Горький был одним из центров оборонной промышленности СССР именно с акцентом на микроэлектронику, до современных ИТ-компаний, позволяющих уже Нижнему Новгороду входить в тройку лидеров по разработке программного обеспечения в России.

Направление развития ИТ-кластера, заданное региональными властями, отличает нестандартный подход. Сделана явная ставка на научно-образовательный потенциал, привлекательность города для молодежи, ищущей свое призвание в одной из самых популярных сфер деятельности. Если все, или даже просто большинство заявленных проектов, будут реализованы, Нижний Новгород получит большой приток молодежи, кадров. Как минимум, это позволит обеспечить одно из важнейших условий создания “точки роста” - формирование соответствующей социальной социальной среды".

 

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Теги:
IT-специалисты Андрей Самсонов
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