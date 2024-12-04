Сергей Судьин: "Число специалистов в ИТ-сфере определяет технологическое развитие общества" Общество

В Нижнем Новгороде открылся кампус "Школы 21". Это проект Сбербанка по подготовке ИT-специалистов, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является частью национального проекта "Цифровая экономика".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Разговоров о новом технологическом укладе, индустрии 4.0. и прочих прорывных вещах, состояниях и процессах сейчас много, как никогда. СВО и сопутствующие санкции до крайности обострили потребность в собственных разработках, способных обеспечить технологический суверенитет, снять зависимость нашей страны от привычных поставщиков. Понятно, в что в условиях мирового разделения труда такая задача оказывается невероятно серьезным вызовом. Глубокая интеграция в мировые экономические процессы еще в недавнем прошлом позволяла нашей стране успешно занимать весьма прочные позиции гаранта энергетической безопасности едва ли не половины мира; следствием этого стало фактическое игнорирование нашей страной высокотехнологических и наукоемких индустрий. Как бы парадоксально это ни звучало, в какой-то мере в те десятилетия это было даже оправданно: у кого-то одно хорошо получается, у кого-то - другое, а в целом у всех всё есть. Но времена изменились.

Сфера ИT кажется сектором, способным обеспечить прорыв в технологическом развитии. Как человек, чье знакомство с данной областью знаний и практической деятельности ограничивается чтением новостей через компьютер, перепиской и работой с крайне ограниченным набором программ, не могу судить, насколько это верно. Однако, понимаю, что доля специалистов в ИT - это один из индикаторов уровня технологического развития общества и их количество должно расти. Не бывает же так: ты просыпаешься, а дворе уже новый технологический уклад и индустрия 4.0. Это - процесс многошаговый, и на каждом шагу о переходе к этим индустриям будут свидетельствовать определенные индикаторы. Первый среди них - это изменение структуры профессий в обществе. Согласно социологическим данным, в безусловных лидерах пока остаются водители автомобилей, охранники и курьеры, а профессии, способные обеспечить хоть какой-то технологический рост, не входят даже в первую десятку.

Важно вот еще что. Какова связь роста численности специалистов с области ИT с ростом промышленного, в том числе, высокотехнологического производства, услуг, социальной сферы, культуры? Насколько мне видится, развитие информационных технологий сложно назвать самоцелью: это, скорее, инструмент для решения более важных и ответственных задач. Конечно же, этими инструментами надо уметь владеть как можно лучше и как можно большему количеству людей. И в этой связи не могу в очередной раз не порадоваться за свою родную и любимую Нижегородскую область. Мы – молодцы! Все у нас получится".