Экс-депутат ГД от Нижегородской области Александр Хинштейн возглавил Курскую область Политика

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области. Об этом сообщается на сайте кремля.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе говорится, что действующий губернатор Курской области Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию.

"Это огромная честь и большая ответственность - регион непростой, работы много. Сделаю все, чтобы выполнить поставленные главой государства задачи и завоевать доверие курян. В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами",- написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Напомним, Александр Хинштейн посетил конференцию ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Александр Хинштейн родился в Москве. В 2001 году окончил факультет журналистики МГУ. Второе образование получил в Московском университете МВД по специальности "правоведение" в 2007 году, а в 2013 году прошел обучение в РАНХиГС по программе подготовки управленческих кадров президентского резерва.

С 1992 года он работал корреспондентом, специальным корреспондентом и обозревателем в газете "Московской комсомолец". В 1999-2002 годах являлся автором и ведущим популярной программы "Секретные материалы" на канале "ТВЦ".

В 2003 году Александр Хинштейн был избран депутатом Госдумы РФ от Нижегородской области. С 2016 по 2018 годы занимал должность советника директора Росгвардии. С 2018 года - депутат Госдумы от Самарской области.