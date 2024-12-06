Россельхознадзор обязал нижегородскую агрофирму ввести в оборот 54 га земли

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Россельхознадзор выдал предостережение АО Агрофирма "Сергеевское" за захламление и зарастание более 50 га земель сельскохозяйственного назначения в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе выездной проверки 26 ноября сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что земельный участок площадью 54 га зарос сорными растениями и кустарником.
Кроме того, на другом участке площадью 120 кв. метров была обнаружена свалка порубочных остатков древесно-кустарниковой растительности.
Собственнику участка АО Агрофирма "Сергеевское" предложено до 1 июля 2025 года принять меры по очистке земельного участка от свалки, провести культуртехническую мелиорацию и ввести земли в сельхозоборот.
Напомним, Россельхознадзор планирует изъять землю у агрокомплекса "Ветлуга" под Красными Баками.
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