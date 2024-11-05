Нижегородскую компанию обязали ввести в сельхозоборот 273 га земли Общество

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл обязало АО "Олимп" вернуть в сельхозоборот земельный участок в Уренском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе выездной проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что земельный участок площадью 273 га около деревни Мокроносово зарос деревьями и сорными растениями.

"Земельный участок на всей площади не введен в сельскохозяйственный оборот и не используется для сельскохозяйственной деятельности", - пояснили в управлении.

Владельцу участка - АО "Олимп" предложено до 28 апреля 2025 года провести культуртехническую мелиорацию участка, ввести земли в сельхозоборот и использовать для сельскохозяйственного производства.

Напомним, россельхознадзор планирует изъять землю у агрокомплекса "Ветлуга" под Красными Баками.