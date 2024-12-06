Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали на 2 месяца Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Сарове мужчина, обвиняемый в убийстве двух пенсионеров, заключён под стражу. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, 4 декабря в одной из квартир дома по проспекту Ленина были обнаружены тела пенсионеров с признаками насильственной смерти. Их нашёл сын хозяина квартиры. Согласно информации, 78-летний мужчина-инвалид погиб от многочисленных ножевых ранений. У его 77-летней сиделки была отсечена голова.

Подозреваемого в жестоком убийстве задержали спустя несколько часов. Им оказался 29-летний местный житель.

По данным Telegram-канала "112", молодой человек зашёл за женщиной в подъезд, затащил её в квартиру и там расправился с ней и её подопечным-инвалидом.

6 декабря в ходе заседания суда было удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела города Саров об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого - с учётом позиции прокуратуры, на срок на 1 месяц 30 дней.