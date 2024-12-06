Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали на 2 месяца

Фото:
В Сарове мужчина, обвиняемый в убийстве двух пенсионеров, заключён под стражу. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Напомним, 4 декабря в одной из квартир дома по проспекту Ленина были обнаружены тела пенсионеров с признаками насильственной смерти. Их нашёл сын хозяина квартиры. Согласно информации, 78-летний мужчина-инвалид погиб от многочисленных ножевых ранений. У его 77-летней сиделки была отсечена голова.
Подозреваемого в жестоком убийстве задержали спустя несколько часов. Им оказался 29-летний местный житель.
По данным Telegram-канала "112", молодой человек зашёл за женщиной в подъезд, затащил её в квартиру и там расправился с ней и её подопечным-инвалидом.
6 декабря в ходе заседания суда было удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела города Саров об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого - с учётом позиции прокуратуры, на срок на 1 месяц 30 дней.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+