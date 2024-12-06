Число кабинок на канатной дороге Нижний Новгород - Бор планируется увеличить

Число кабинок на канатной дороге Нижний Новгород - Бор будет увеличено к лету 2025 года. Об этом в ходе "прямой линии" 6 декабря сообщил губернатор Глеб Никитин.
Как отметил глава региона, данная переправа пользуется повышенным спросом со стороны нижегородцев и туристов, периодически у канатки образуются очереди.
По словам губернатора, число кабинок будет увеличено вдвое.
Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО оценили перспективы развития метро и канатной дороги в Нижнем Новгороде.
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