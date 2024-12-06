Глеб Никитин высказался про объединение Нижнего Новгорода и Кстова Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время "прямой линии" 6 декабря высказался по вопросу объединения Нижнего Новгорода и Кстова.

"Сейчас это абсолютно единая территория. И нижегородцы и кстовчане от этого выиграют", - подчеркнул губернатор.

В качестве примера Глеб Никитин привел ЖК "Анкудиновский парк", который формально находится в Кстовском районе, а де-факто уже давно является частью Нижнего Новгорода.

Губернатор также добавил, что это давно назревшее решение, которое позволит более логично управлять территорией.

Напомним, что депутат Госдумы Юрий Станкевич обратил внимание на экономическую выгоду слияния Кстова и Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Кстовский муниципальный округ может войти в состав Нижнего Новгорода.