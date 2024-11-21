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Политика

Юрий Станкевич обратил внимание на экономическую выгоду слияния Кстова и Нижнего Новгорода

28 ноября 2024 12:46  [56] Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Депутат Госдумы Юрий Станкевич прокомментировал для pravda-nn.ru возможное слияние Кстова и Нижнего Новгорода.

По его словам, современные тенденции пространственного развития России предусматривают создание крупных агломераций.

"В основе такого подхода — стремление эффективнее использовать ресурсы, привлекать инвестиции, развивать науку и культуру, учитывать изменения демографической ситуации, выравнивать качество жизни, повышать доступность транспортной и иной жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Помимо Нижегородской области, аналогичной стратегии придерживаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Свердловская область и ряд других регионов", - сказал Юрий Станкевич.

Он также обратил внимание на совокупный эффект в разных областях экономики. Например, обладая 13% всех рабочих мест в стране, московская агломерация создает 21% годового ВВП России.

"Кстово — сильный муниципальный округ с развитой промышленностью (нефтепереработкой, нефтехимией, энергетикой, пищевой индустрией), имеющий профицитный бюджет. По этой причине и для Нижнего Новгорода ожидаемое решение создаёт ряд преимуществ. Искренне рассчитываю, что объединение пойдёт во благо и кстовчан, и нижегородцев. Первостепенная задача региональных и муниципальных властей — оправдать доверие наших земляков", - заключил Юрий Станкевич.

Ранее сообщалось, что Кстовский муниципальный округ может войти в состав Нижнего Новгорода.

Заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов ранее отмечал, что альтернативы объединению Кстова и Бора с Нижним Новгородом нет.

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Теги:
Кстово Нижегородская агломерация Юрий Станкевич
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