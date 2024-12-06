За годы реализации нацпроекта "Здравоохранение" в модернизацию нижегородских ЦРБ вложено уже около 10 млрд рублей Общество

Фото: Олег Булыгин

За годы реализации национального проекта "Здравоохранение" в модернизацию нижегородских центральных районных больниц вложено уже около 10 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 декабря в ходе прямой линии с жителями региона.

"Во время своих рабочих поездок в районы старюсь всегда заезжать в ЦРБ. Те объекты, которые я уже посещал, производили очень хорошее впечатление. Если шесть лет назад жители воспринимали систему здравоохранения как нечто очень уставшее, руинированное, то сейчас большинство районных больниц выглядит очень неплохо", – рассказал Глеб Никитин.

В следующем году регион включится в реализацию нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". По словам губернатора, в Нижегородской области продолжится не только ремонт больниц, но и строительство объектов здравоохранения, в частности, на 2025 год запланировано строительство 24 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, медучреждения будут дооснащать самым современным оборудованием.

"Министерство здравоохранения Нижегородской области провело очень серьезную детальную работу по структурированию территориальной системы объектов здравоохранения. Мы проанализировали не только материально-техническую базу, но и кадровый состав в каждом учреждении. Сейчас предложена модель формирования в области 15 межрайонных медицинских центров, в каждом из них будет достаточное количество узких специалистов. Медики будут не только вести регулярные приемы в головном учреждении, но и выезжать в участковые больницы, сельские амбулатории, офисы врачей общей практики. Это позволит повысить доступность медицинской помощи для нижегородцев", – отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что Нижегородская область разрабатывает собственные меры поддержки для устранения нехватки медицинских кадров. Это денежные выплаты для врачей дефицитных специальностей, аренда жилья для иногородних медиков, финансовая поддержка студентов.

"Проблема нехватки специалистов достаточно наболевшая, она актуальна для всех субъектов РФ. Мы видим "свет в конце туннеля" у себя в регионе. За последний год на объекты здравоохранения в населенных пунктах, где проживает до 50 тысяч жителей, мы привлекли 72 новых специалиста, а в медучреждения в крупных населенных пунктах – 117 человек", – поделился губернатор Нижегородской области.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется по Указу президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает в себя девять федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", "Развитие экспорта медицинских услуг" и "Модернизация первичного звена здравоохранения".