Глеб Никитин: "У нас есть абсолютно все возможности для адаптации и спортивной реабилитации ветеранов СВО" Общество

Фото: Олег Булыгин

Команда по следж-хоккею для ветеранов СВО появится в Нижегородской области. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин в ходе прямой линии 6 декабря.

К главе региона обратился ветеран спецоперации Сергей Расков. Он поблагодарил нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества", который оказал ему помощь и выделил автомобиль на ручном управлении. Нижегородец поинтересовался, где в регионе занимаются адаптацией ветеранов СВО, и отметил, что хотел бы заниматься следж-хоккеем.

В ответ губернатор сообщил, что с октября в Дзержинске работает ресурсный центр "Парус" для занятий спортом ветеранов СВО. Среди направлений центра есть и следж-хоккей. Кроме того, сейчас федерация по следж-хоккею Нижегородской области собирает команду из ветеранов спецоперации.

"После открытия "Паруса", я считаю, у нас есть абсолютно все возможности для адаптации и спортивной реабилитации ветеранов СВО. Считайте, что вопрос с занятием в секции следж-хоккея уже решен. Я знаю, что по запросам ветеранов создаются индивидуальные секции, которые учитывают их потребности и интересы. Это не только позволяет поддерживать физическую форму, но и способствует социальной адаптации и интеграции ветеранов в общество. Спорт играет важную роль в социализации ветеранов боевых действий", - заключил Глеб Никитин.

Предоставлением технических средств реабилитации занимается сектор по делам инвалидов нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества". Для продуктивной работы фонда была создана межведомственная комиссия, которая занимается решением системных вопросов ветеранов СВО и членов их семей. В неё включены все профильные министерства Нижегородской области, в том числе министерство спорта региона. Одним из значимых достижений межведомственной комиссии стало приоритетное предоставление бесплатного доступа к физкультурно-оздоровительным учреждениям Нижегородской области не только ветеранам СВО, но и членам их семей, членам семей погибших участников СВО и семьям действующих военнослужащих. На сегодняшний день за данной льготой обратилось 93 ветерана СВО и 124 члена семьи – жены, дети.

Напомним, прямая линия с Глебом Никитиным проводится уже в четвертый раз. Такой формат успел зарекомендовать себя и вызвал большой интерес со стороны жителей региона.