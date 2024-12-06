Парламентский форум "Молодежное единство" прошёл в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Двухдневный форум "Молодёжное единство", объединивший 150 молодых парламентариев из Нижнего Новгорода, Чебоксар, Уфы, Казани, Перми, Ульяновска, а также Донецкой Народной Республики, завершился прошёл в городской Думе Нижнего Новгорода.

Почетными гостями дискуссионной площадки стали председатель Гордумы Евгений Чинцов, замминистра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский, зампред постоянной комиссии по экологии Гордумы Оксана Дектерева и и.о. директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики горадминистрации Даниил Кормщиков.

"Молодежные палаты и парламенты стали важным элементом в системе подготовки молодых политиков. Однако новые вызовы времени требуют от всех причастных к институту молодежного парламентаризма выхода за пределы субъектов. На новом этапе развития во главу угла встает межрегиональное взаимодействие между молодежными сообществами, созданными при представительных органах власти всех уровней. Вот почему я считаю нижегородский форум "Молодежное единство" важной площадкой для развития такого взаимодействия. Ее значимость подчеркивается еще и тем, что проект получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь. Гранты». Значит мы с вами на верном пути!" − сказал Евгений Чинцов, приветствую участников форума.

Как отметил Лев Скитневский, сегодня в нашей стране для молодых людей открываются безграничные возможности, в том числе и благодаря Росмолодежи.

"Вы – драйверы общественно-экономического развития, и, являясь лидерами своих объединений, молодежных палат в своих регионах или городах, должны объединять вокруг себя единомышленников, чтобы единым фронтом идти к достижению целей, стоящих перед нашей страной", − подчеркнул представитель профильного министерства Нижегородской области.

В первый день форума, 5 декабря, для участников провели фиджитал-турнир по стритболу. Второй день был посвящен обмену опытом, обсуждению лучших практик и разработке новых идей в части формирования молодежных парламентских объединений.

"В этом году к участию в форуме присоединились коллеги из Донецкой Народной Республики. Они приехали перенять наш наработанный опыт, что, безусловно, очень приятно. Так как Ассоциация молодежных палат (парламентов) городов ПФО является одной из передовых, то, конечно, мы с удовольствием поделились своими наработками", − подчеркнула председатель Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода Анастасия Золотова.

Итогом совместной работы стали проекты нормативно-правовых актов, которые лягут в основу развития молодежных парламентов и палат на уровне муниципалитетов в новых регионах России.

"В первую очередь, было интересно узнать, как устроена законотворческая работа в молодежных парламентах городов ПФО. Рассказали о своем проектном опыте – социальное проектирование у нас развито очень хорошо. Действительно, получили массу полезной информации от коллег", – поделилась впечатлениями участница форума, председатель комитета экономики и предпринимательства Молодежного парламента ДНР III созыва Ольга Ягнина.

Напомним, что первый двухдневный Форум Молодежных палат городов ПФО проходил в октябре 2023 года в Доме народного единства. Он объединил представителей молодежных объединений 11 городов-административных центров ПФО - Казани, Ульяновска, Перми, Чебоксар, Йошкар-Олы, Уфы, Оренбурга, Пензы, Ижевска, Самары и Нижнего Новгорода.