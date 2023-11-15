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Общество

Молодежная палата при Думе Нижнего Новгорода подвела итоги работы в 2023 году

12 декабря 2023 18:24  [61] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Молодежная палата при Думе Нижнего Новгорода на заседании 12 декабря подвела итоги работы в 2023 году и утвердила план мероприятий на 2024 год.

Председатель Гордумы Олег Лавричев отметил, что члены палаты активно проводили различные мероприятия и форумы, а также приняли участие в актуализации Стратегии развития Нижегородской области.

"Я благодарю вас за активность и жизненную позицию. Я бы хотел, чтобы Молодежная палата включилась в работу, запланированную Советом работающей молодежи, по изучению новых федеральных законов. Это позволит вам отточить свое будущее мастерство законотворцев", - сказал он.

Как рассказала председатель Молодежной палаты Анастасия Золотова, в течение года проходило взаимодействие с городской Думой Нижнего Новгорода, администрацией города, молодежным парламентом при Законодательном собрании Нижегородской области, коллегами из других городов и дружественных стран. 

Депутат Гордумы Татьяна Дружинина (Скоробогатова) отметила участие палаты в Форуме Молодежных палат ПФО, работу молодежи в формировании гуманитарного конвоя в зону и СВО и активное участие в экологических проектах, таких как очистка реки Борзовки.

В 2023 году Молодежная палата подвела итоги мониторингов по социально-важным вопросам. Так, была представлена программа, позволяющая нижегородцам оперативно информировать власти о тех или иных недостатках, выявленных при уборке дворовых территорий, автодорог.

Также в ходе заседания Олег Лавричев вручил благодарственные письма городской Думы за активное участие в деятельности Молодежной палаты депутату Заксобрания региона Александру Парамонову, заместителю директора Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Дине Полиловой, заместителю руководителя Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" Шамилю Мансурову, президенту Нижегородской региональной федерации тайского бокса Максиму Виноградову и российскому профессиональному боксеру Артёму Пашпорину.

Кроме того, было принято решение и структурных изменениях палаты. В частности, в ней появится заместитель по работе с ПФО, а новыми заместителями председателя по внешней и внутренней работе стали Яков Андреев и Наталья Шорохова.

Ранее сообщалось, что Общественная палата Нижнего Новгорода подвела итоги своей работы в 2023 году.

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Теги:
Гордума
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