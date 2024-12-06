Ещё 6 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2024 году Общество

Ещё 6 муниципальных образований Нижегородской области получили оценки за работу по реализации национальных проектов в 2024 году.

Качество исполнения мероприятий нацпроектов обсуждается по поручению губернатора Глеба Никитина на специальных заседаниях представительных органов городских и муниципальных округов региона. Исполнение может быть признано "отличным", "надлежащим", "удовлетворительным" или "неудовлетворительным".

"Отличным" и "надлежащим" признано исполнение всех нацпроектов, реализуемых на территории городских округов Сокольский, Воротынский, Кулебаки, а также Сеченовского, Пильнинского, Тоншаевского муниципальных округов.

Напомним, Нижегородская область в 2024 году участвовала в 14 нацпроектах: "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные качественные дороги", "Жильё и городская среда", "Экология", "Наука и университеты", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Беспилотные авиационные системы".

Ранее оценки получили Дзержинск, Чкаловск, Семеновский, Первомайский, а также Богородский, Большемурашкинский, Балахнинский, Гагинский, Городецкий, Дивеевский, Княгининский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Сосновский, Сергачский муниципальные округа

Напомним также, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по нацпроектам.