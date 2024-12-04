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Общество

Работа по реализации нацпроектов в 2024 году оценена положительно еще в 15 нижегородских муниципалитетах

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще 15 муниципальных образований Нижегородской области получили оценку за работу по реализации национальных проектов в 2024 году. Качество исполнения мероприятий нацпроектов обсуждается по поручению губернатора Глеба Никитина на специальных заседаниях представительных органов городских и муниципальных округов региона. Исполнение может быть признано "отличным", "надлежащим", "удовлетворительным" или "неудовлетворительным".

"Отличным" и "надлежащим" признано исполнение всех нацпроектов, реализуемых на территории городских округов Дзержинск, Чкаловск, Семеновский, Первомайский, а также Богородского, Большемурашкинского, Балахнинского, Гагинского, Городецкого, Дивеевского, Княгининского, Краснооктябрьского, Лукояновского,  Сосновского, Сергачского муниципальных округов.  

Напомним, Нижегородская область в уходящем году участвовала в 14 нацпроектах: "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные качественные дороги", "Жильё и городская среда", "Экология", "Наука и университеты", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Беспилотные авиационные системы".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по нацпроектам.

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Теги:
Нацпроект
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