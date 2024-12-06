Нижний Новгород передал статус “Культурной столицы года” Грозному Культура и отдых

Фото: tg-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Вчера, 7 декабря, в Нижнем Новгороде состоялось подведение итогов года в статусе “Культурная столица 2024 года”. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, церемония прошла в завершающий день “Российской креативной недели — Волга” на площадке в “Академии Маяк” имени А. Д. Сахарова”.

По словам губернатора Глеба Никитина, столица Приволжья получила почетный статус по итогам первого федерального конкурса среди городов России в 2023 году.

“Получению статуса Культурной столицы России в 2024 году предшествовала большая работа. Удалось воплотить все задуманное и наметить новые направления развития. Всего план включал в себя около 170 мероприятий разного масштаба и разной направленности — фестивали, выставки, конкурсы. Очень важными стали для нас мероприятия, приуроченные к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Многие наши проекты в итоге получили награды, были отмечены на международном уровне”, — сказал губернатор Глеб Никитин.

Его заместитель Олег Беркович подчеркнул, что конкурс дал региону возможность ещё раз осмыслить свой культурный потенциал, стал импульсом к реализации самых смелых и необычных проектов.

“Это был прекрасный яркий год. Нижнему Новгороду, как и в случае со званием “Молодежной столицы России“, выпала честь первым примерить статус “Культурной столицы года“, задавая планку для следующих городов. Уверен, что наша команда достойно справилась с этой задачей”, — заявил он.

Так, одним из первых крупных событий 2024 года в Нижнем Новгороде стал Международный фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS. В этом году он продлился рекордные 5 дней и стал самым масштабным за всю свою историю. Мероприятие посетили свыше 350 тыс. человек из разных регионов России, а также других стран.

Еще один рекорд по посещаемости поставил Мультижанровый музыкальный фестиваль “Столица закатов”. В этом году его гостями стало около 550 тыс. человек. Помимо более сотни тематических мероприятий было запущено новое направление фестиваля — конкурс “Столица закатов. Новые имена”. Он дал возможность молодым талантливым нижегородцам представить себя широкой публике.

Год был отмечен и крупными выставочными проектами. В Нижнем Новгороде прошли выставка “Я говорю с тобой из Ленинграда” к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проект “Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган”, где было представлено 100 шедевров из 35 собраний, первая выставка современного африканского искусства “Перевернутое сафари. Современное искусство Африки”, цифровая экспозиция “Великолепный Эрмитаж”, “Кремли России — взгляд художника” и другие проекты.

Важным достижением года стало возрождение фестиваля “Современная музыка”. Он проходил в Горьком с 1962 по 1989 годы.

В целом, статус “Культурной столицы” распространился и за пределы Нижнего Новгорода. Насыщенная программа была разработана для Арзамас, Городца, Семенова, Выксы, Чкаловска и других населенных пунктов. Целым циклом мероприятий был отмечен знаковый юбилей — 225-лет со дня рождения А. С. Пушкина, центром празднования которого стало с. Большое Болдино.

Еще одним юбилеем, который с размахом отметили в Нижегородской области в 2024 году, было 120-летие со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Развитие инфраструктуры Нижнего Новгорода стало одним из важнейших направлений тематического года.

В городе было отреставрировано более 50 объектов культурного наследия. Капитальный ремонт провели в Кукольном театре, после масштабной реконструкции открылись Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко, государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова. Активная работа продолжается в Нижполиграфе, где создается центр развития образования и подготовки кадров “Парк мастеров: Нижполиграф”.

Депутат Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета федерального конкурса “Культурная столица года” Николай Новичков высоко оценил результаты, достигнутые Нижним Новгородом в статусе первой Культурной столицы года.

“В 2024 году в рамках федерального конкурса мы увидели первую “Культурную столицу года“. Ею по праву стал Нижний Новгород, известный своими значимыми культурными традициями и масштабными культурными событиями. Первым быть не только почетно, но и очень сложно. При этом со всей уверенностью можно сказать, что Нижний Новгород оправдал звание Культурной столицы 2024 года, установив высокую планку качества программы реализации данного статуса”, — рассказал Николай Новичков.

В завершении церемонии подведения итогов года заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов подписали соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Чеченской Республикой.

“Статус культурной столицы — это не только высокая честь, но и большая ответственность. Грозный с гордостью принимает эту эстафету, стремясь продемонстрировать, как культура объединяет, вдохновляет и открывает новые горизонты для всех. Мы уверены, что этот титул станет важным шагом в укреплении культурных связей и дальнейшей трансформации культурного ландшафта нашей страны”, — отметил Иса Ибрагимов.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил министру культуры Чеченской Республики символ статуса “Культурной столицы 2025 года”.

“Это почётное звание стало для нас не просто признанием богатства и уникальности наследия нашего города, но и стимулом к созданию новых проектов. Мы открыли обновлённый Нижегородский планетарий — один из самых высокотехнологичных в стране, где стартовал международный проект “Вселенная BRICS“, возродили музей Добролюбова, возобновили реставрацию Литературного музея. Всего за год в Нижнем Новгороде прошло более двух тысяч мероприятий, проведенных городскими учреждениями культуры. Сегодня мы передаём культурную эстафету Грозному, чья культура вдохновляет своей самобытностью, древностью и глубиной. Уверен, почётный статус вдохновит его жителей на создание не менее ярких проектов и культурных инициатив”, — сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что более 2000 мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках статуса "Культурная столица – 2024".

Более 150 мероприятий в рамках "Культурной столицы года" планировалось провести и в Нижегородской области.