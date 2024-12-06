Школу на 675 мест достроили в Анкудиновке Нижегородской области по нацпроекту Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Как сообщил в своем tg-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в рамках национального проекта “Образование” завершено строительство школы на 675 мест в д. Анкудиновке Нижегородской области.

Документы на ввод в эксплуатацию уже получены.

Так, в школе предусмотрены общеобразовательные и специализированные учебные классы химии, физики и биологии, а также спортивные залы, современный актовый зал, студия хореографии, гимнастический зал, столовая, справочно-информационный центр и бассейн.

На прилегающей территории оборудована спортивная площадка, игровая зона и зона для отдыха.

Глеб Никитин отметил, что Анкудиновка сейчас является одним из самых активно развивающихся микрорайонов области. За последние 5 лет там построили 2 детских сада и 2 школы.

“Это необходимая современная инфраструктура для молодых семей. Кстати, уже на этапе строительства родители попросили, чтобы в школе был бассейн. Сделали, несмотря на изменения в проект, выполнили в кратчайшие сроки”, — подчеркнул глава региона.

В частности, строительством объекта занималась Корпорация развития Нижегородской области. По словам генерального директора организации Игоря Ищенко, на данный момент Корпорация развития достроила уже 8 образовательных учреждений, включая школу в Анкудиновке.

“Благодаря этой работе тысячи нижегородских ребят получают возможность учиться в комфортных и современных учреждениях, что позволяет детям раскрывать свой потенциал практически во всех сферах”, – сказал Игорь Ищенко.

Напомним, ранее "Школа 21" для подготовки ИТ-специалистов открылась в Нижнем Новгороде.