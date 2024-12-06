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Общество

Дорожная спецтехника убирает снег в Нижнем Новгороде

09 декабря 2024 15:26  [41] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Автопоезда из комбинированных дорожных машин 9 декабря продолжают убирать снег с дорог Нижнего Новгорода.

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях, до начала снегопада техника обрабатывала дороги проитивогололёдными материалами.

"Эффективность от уборки значительно возрастает, лишь когда осадки прекращаются. Сейчас пока передышка, и техника может работать в полную силу. Используем это время", – отметил глава города.

В связи с обильным снегопадом дежурные бригады дорожников увеличили количество техники. В ночную и дневную смены на улицы вышло 460 единиц муниципальной техники, которая работает круглосуточно во всех районах. Также особое внимание уделяется очистке тротуаров и проездов.

В Ленинском районе дорожные службы, в первую очередь, обработали опасные участки: мосты, спуски и виадуки.  

В Канавинском районе с вечера спецтехника и дорожные бригады обрабатывали противогололедными материалами и убирали снег с проезжей части.

В Московском районе техника работала на дорогах с интенсивным движением транспорта. Ночью магистрали просыпали противогололедными материалами с последующим прометанием автопоездами. 

В Советском районе в ночное время дорожные службы работали на основных автомагистралях, съездах, мостах и тротуарах.  

В Автозаводском районе работы по расчистке от снега автомобильных дорог, пешеходных тротуаров, подходов к социальным объектам, остановочным павильонам шли всю ночь. В настоящее время техника работает в поселках частного сектора.

В Приокском районе до начала снегопада были обработаны основные магистрали. Всю ночь подрядчики очищали от снега тротуары, дворы и скверы.

В Нижегородском районе работает порядка 20 единиц спецтехники. В настоящее время продолжается уборка второстепенных улиц и дворовых проездов, а также ведется вывоз снега.

В Сормовском районе всю ночь специализированная техника и бригады дорожников вели комплексную расчистку улично-дорожной сети от снега и наледи. Кроме того, трактора прометали тротуары и проезды.

Напомним, что Нижегородская область на этой неделе окажется под влиянием циклона, накрывшего Центральную Россию накануне, поэтому в регионе будет преобладать облачная погода с осадками разной интенсивности.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Снег
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