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Общество

Новый КТ-аппарат закупили для Шахунской ЦРБ за 50 млн рублей

09 декабря 2024 15:51  [176] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый компьютерный томограф закупили для Шахунской центральной районной больницы в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На приобретение и установку аппарата было направлено около 50 млн рублей в рамках проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

"Новый КТ-аппарат будет использоваться для дифференциальной диагностики инсультов. Также на аппаратах такого класса проводятся исследования объемных образований различных органов, в том числе онкологической природы. С помощью трехмерных снимков в высоком разрешении врачи могут определить точную локализацию новообразований, распространенность процесса и наличие метастатических очагов", - рассказал главврач Шахунской ЦРБ Сергей Золотов.

Руководитель больницы добавил, что КТ-диагностика также эффективна при оценке посттравматических изменений органов. Помимо этого, с помощью аппарата можно выявить острые неотложные состояния, а также опасные явления в сосудах - аневризмы.

Напомним, нижегородская областная детская больница закупила аппарат МРТ за 126 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Шахунья
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