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Общество

Двух братьев осудили за мошенничество при строительстве коттеджного поселка под Кстовом

09 декабря 2024 18:20  [422] Общество

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении двух братьев, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что подсудимые путем обмана своего родственника приобрели право собственности на земельные участки в поселке Культура Кстовского района.

Затем они через агентство начали рекламировать строительство коттеджного поселка из нескольких очередей таунхаусов. При этом разрешения на строительство у братьев не было. Для введения в заблуждения граждан они оформляли сделки о переходе права собственности на земельные участки с помощью практикующего юриста в сфере недвижимости.

Однако, не намереваясь закончить строительство, злоумышленники похищали средства, вложенные потерпевшими в возведение коттеджей. Таким способом с 2014 по 2015 год подсудимые похитили более 20 млн рублей, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению.

На подозреваемых завели уголовные дела за мошенничество с причинением значительного и крупного ущерба и за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Суд приговорил мошенников к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также им придется заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, председатель СНТ попалась на мошенничестве с земельными участками на 3,7 млн рублей в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кстовский муниципалитет Мошенничество
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