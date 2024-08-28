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Общество

Председатель СНТ попалась на мошенничестве на 3,7 млн рублей в Нижнем Новгороде

20 сентября 2024 11:35  [5] Общество

Председатель садоводческого товарищества предстанет перед судом за мошенничество в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным полиции, в период с 2019 по 2021 годы нижегородка предложила своим знакомым оформить земельные участки, которые долго не использовались по назначению. Женщина подготовила подложные документы, после чего садоводы лишились своей собственности. В результате ущерб превысил 3,6 млн рублей.

Потерпевшие обратились в полицию. На женщину завели уголовные дела за мошенничество.

Кроме того, председатель СНТ незаконно вывела 127 тысяч рублей со счета садоводческого товарищества и потратила их на личные нужды.

Фигурантке уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обвинительное заключение направлено в суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. 65-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, бывший ректор Мининского университета Александр Федоров, арестованный за взятки, намерен отправиться на СВО.

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Теги:
Мошенничество Полиция
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