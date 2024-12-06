Глеб Никитин встретился со спикером Совета Республики Нацсобрания Беларуси Натальей Кочановой Политика

Фото: Александр Воложанин

9 декабря в рамках своего делового визита в Минск делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Они обсудили сотрудничество в сфере молодёжной политики и патриотического воспитания.

Наталья Качанова подчеркнула искреннюю заинтересованность Белоруссии в развитии регионального сотрудничества.

"С удовлетворением отмечаем, что в этом направлении мы сотрудничаем с Российской Федерацией достаточно успешно. Региональное сотрудничество - основополагающее направление в нашей работе, поскольку мы являемся палатой территориального представительства", - сказала председатель Совета Республики.

Главной темой обсуждения стало проведение XII Форума регионов России и Республики Беларусь, который состоится в Нижнем Новгороде в июне 2025 года. Мероприятие будет посвящено молодёжи двух стран - наследникам Великой Победы и будущему Союзного государства.

Спикер Совета Республики рассказала об активной подготовке к Форуму. В частности, создан оргкомитет, в ближайшее время запланировано его заседание.

"Мы очень плотно работаем и по молодёжной повестке, и по социально-гуманитарным проектам, которые мы проводим с Советом Федерации, таким, например, как "Поезд Памяти". Форум регионов придаст новый импульс экономическому сотрудничеству двух стран. Мы, со своей стороны, по поручению президента будем выполнять и стремиться делать все для того, чтобы наше сотрудничество с Нижегородской областью было еще более эффективным", - отметила Наталья Качанова.

В программу форума войдут презентация опыта молодёжных столиц, мероприятия по направлениям экологии, медиа, соцпроектирования, предпринимательства, а также конкурсы и выставка-ярмарка муниципалитетов Нижегородской области и регионов Республики Беларусь по принципу побратимства - и другие блоки.

По итогу заседания Глуб Никитин рассказал, что форум должен пройти на самом высоком уровне, чтобы задать планку на последующие годы.

Он подчеркнул, что ни с какими странами у региона нет настолько тесного взаимодействия, как с Белоруссией. В плане экономического взаимодействия Республику опережает только Китай. "Но помимо экономики, еще есть связи гуманитарные, исторические. И поэтому мы будем и дальше уделять особое внимание нашему сотрудничеству", - сказал глава Нижегородской области.

"Я очень благодарен всему руководству Республики Беларусь, президенту, председателю правительства и председателю Совета Республики за то уважение, которое было выказано нашей делегации и в рамках приемов, и в рамках обсуждения вопросов. Наталья Ивановна с большой поддержкой нас приняла, обсудили много тем, в том числе связанных с подготовкой к юбилею 80-летия Победы, которая для нас является общей. И, конечно, из этих обсуждений должны обязательно родиться проекты, в том числе просветительского характера", - заключил Глеб Никитин.

Напомним, в рамках визита в Минск губернатор Нижегородской области встретился с президентом Александром Лукашенко. Они обсудили совместную работу нашего региона и Республики Беларусь.

Кроме того, состоялось XIХ заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь. Его провели премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и нижегородский губернатор Глеб Никитин. В ходе заседания обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования, информационных технологий.