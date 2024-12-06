Второй музей СВО открылся в Нижнем Новгороде

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Музей СВО и воинской славы открылся в школе №123 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Инициатива создания музея принадлежит руководству школы и председателю Ленинской районной организации Нижегородской областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана", лауреату премии "СВОим" в номинации "Фронтовой волонтер" Юрию Модину.
"Школа №123 славится своим активным юнармейским движением, а также уникальными историческими экспозициями для учащихся. Создание музея СВО и воинской славы – это вклад в создание такой школьной среды, которая будет способствовать становлению будущих патриотов нашей страны", - сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
Директор школы №123 Нижнего Новгорода Борис Котельников добавил, что многие выпускники образовательного учреждения защищают Родину на территории проведения СВО.
"Экспонаты для музейной выставки мы собирали с 2022 года. Это "обратная связь" от бойцов СВО, которую они отправляют в ответ на детские письма и рисунки, присланные с гуманитарными грузами", - пояснил Котельников.
В день открытия музея Юрий Модин провел лекцию для учеников старших классов, на которой рассказал о важности служения Отечеству и защиты Родины.
Напомним, музей СВО открылся в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
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