Второй музей СВО открылся в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Музей СВО и воинской славы открылся в школе №123 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Инициатива создания музея принадлежит руководству школы и председателю Ленинской районной организации Нижегородской областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана", лауреату премии "СВОим" в номинации "Фронтовой волонтер" Юрию Модину.

"Школа №123 славится своим активным юнармейским движением, а также уникальными историческими экспозициями для учащихся. Создание музея СВО и воинской славы – это вклад в создание такой школьной среды, которая будет способствовать становлению будущих патриотов нашей страны", - сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Директор школы №123 Нижнего Новгорода Борис Котельников добавил, что многие выпускники образовательного учреждения защищают Родину на территории проведения СВО.

"Экспонаты для музейной выставки мы собирали с 2022 года. Это "обратная связь" от бойцов СВО, которую они отправляют в ответ на детские письма и рисунки, присланные с гуманитарными грузами", - пояснил Котельников.

В день открытия музея Юрий Модин провел лекцию для учеников старших классов, на которой рассказал о важности служения Отечеству и защиты Родины.

Напомним, музей СВО открылся в Канавинском районе Нижнего Новгорода.