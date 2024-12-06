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Общество

Дорожные службы в Нижнем Новгороде устраняют последствия почти трёхдневного снегопада

10 декабря 2024 16:43  [98] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы устраняют последствия почти трёхдневного снегопада в областном центре.

Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, начиная с воскресенья 8 декабря, в городе выпало около 20% от декабрьской нормы осадков.

По поручению главы города Юрия Шалабаева главы районов ежедневно проводят объезды и лично контролируют работу муниципальных дорожных предприятий и подрядных организаций.

В ночь на вторник 10 декабря спецтехника и дорожники во всех районах Нижнего Новгорода обрабатывали магистрали, расчищали дороги и пешеходные тротуары, формировали снежные валы и вывозили снег. Особое внимание уделялось маршрутам общественного транспорта. За ночь основные магистрали были прочищены.

В Ленинском районе дорожники продолжают чистить пешеходные мосты, скверы и тротуары.  

В Сормовском районе дорожные бригады и спецтехника в круглосуточном режиме расчищают автомобильные дороги, также проводятся работы на всех благоустроенных общественных пространствах.

В Московском районе были очищены остановочные павильоны , пешеходные переходы и подходы к ним, а также прибордюрные полосы. С улиц района вывозится снег. Кроме того, механизированная очистка дорог проводится в частном секторе поселка Новая Стройка.

В Советском районе в уборке территории задействованы коммунальные службы, ДУК и ТСЖ. Подрядная организация приводит в порядок территории парков и общественных пространств с большим скоплением людей. Кроме того, осуществляется вывоз снега.

В Канавинском районе специализированная техника выехала на уборку и обработку проезжих частей улиц и тротуаров.

В Приокском районе ночью с проспекта Гагарина вывезли снег, также спецтехника очищала и обрабатывала дороги.

В Автозаводском районе всю ночь шли расчистка и вывоз снега с автомобильных дорог, работы продолжаются и сейчас.

В Нижегородском районе в ночное время были прочищены улицы, убран и вывезен снег с пешеходной улицы Большой Покровской. В настоящее время ведутся работы по расчистке участков улично-дорожной сети.

Напомним, что Нижегородская область на этой неделе окажется под влиянием циклона, накрывшего Центральную Россию накануне, поэтому в регионе будет преобладать облачная погода с осадками разной интенсивности.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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