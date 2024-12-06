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Общество

ГУАД направит 47 млн рублей на проект ремонта богородской трассы у Новинок

10 декабря 2024 16:02  [124] Общество

Главное управление автодорог региона объявило аукцион по выбору подрядчика для разработки проекта ремонта трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Работы разделены на два этапа. На первом этапе подрядчику предстоит выполнить изыскательские работы и подготовить проект реконструкции участка магистрали от деревни Сартаково до поселка Новинки. На втором этапе нужно будет подготовить проект планировки и межевания участка, где пролегает реконструируемый участок трассы.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 46,9 млн рублей. Итоги торгов подведут 27 декабря.

Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.

Напомним, подрядчик приступил к строительству второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Богородский район Дороги Реконструкция
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