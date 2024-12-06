Нижегородские проекты завоевали награды Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" Общество

Проекты Нижегородской области завоевали 10 наград на X Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". На конкурс поступило более 3,3 тысячи заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 70 регионов страны, а также из Белоруссии.

"Участие в таких масштабных конкурсах – это не только возможность продемонстрировать уникальную культуру и традиции Нижегородской области, но и шанс привлечь внимание к природным богатствам и туристическим особенностям региона, вдохновить их на новое путешествие. Каждый сувенир – это история и символы, которые показывают, чем гордится и живёт нижегородский край", – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Гран-при завоевали сразу два нижегородских изделия: сувенир "Гусиная семейка" из Арзамаса стал "Сувениром города", а свистулька-подвеска "НАсвисти на удачу, а достаток в придачу" из Богородска победил в номинации "Сувенир музея".

Первое место среди линеек музейных туристических сувениров занял проект из Чкаловска "Живи со скоростью" от центра туризма "Русские крылья".

Проекты из Выксы получили три награды: настольная игра "Выксунский парк" отмечена специальным дипломом "За экологичность и креативный подход в работе с молодёжью", а Выксунский туристско-информационный центр – дипломом "За системное продвижение сувениров в малых городах". Фарфоровая кружка "Свыкся" заняла третье место в номинации "Сувенир города".

Второе место в этой номинации завоевала полиграфическая серия "Знакомьтесь, Арзамас!".

Третье место в номинации "Гастрономический сувенир" заняла "Пастила с брусникой. P.S. Из Чкаловска. С наилучшими пожеланиями!".

В номинации "Сувенир региона" третье место - у открыток "Открой 52 регион".

Проект "Богородского Куркуля украшение" также занят третье место в номинации "Идея туристического сувенира".

В министерстве туризма и промыслов региона отметили, что проведение туристических конкурсов способствует продвижению позитивного имиджа Нижегородской области и повышению туристического потока в регион. Это соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".