Нижегородские проекты завоевали награды Всероссийского конкурса "Туристический сувенир"

Проекты Нижегородской области завоевали 10 наград на X Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". На конкурс поступило более 3,3 тысячи заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 70 регионов страны, а также из Белоруссии.
"Участие в таких масштабных конкурсах – это не только возможность продемонстрировать уникальную культуру и традиции Нижегородской области, но и шанс привлечь внимание к природным богатствам и туристическим особенностям региона, вдохновить их на новое путешествие. Каждый сувенир – это история и символы, которые показывают, чем гордится и живёт нижегородский край", – отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Гран-при завоевали сразу два нижегородских изделия: сувенир "Гусиная семейка" из Арзамаса стал "Сувениром города", а свистулька-подвеска "НАсвисти на удачу, а достаток в придачу" из Богородска победил в номинации "Сувенир музея".
Первое место среди линеек музейных туристических сувениров занял проект из Чкаловска "Живи со скоростью" от центра туризма "Русские крылья".
Проекты из Выксы получили три награды: настольная игра "Выксунский парк" отмечена специальным дипломом "За экологичность и креативный подход в работе с молодёжью", а Выксунский туристско-информационный центр – дипломом "За системное продвижение сувениров в малых городах". Фарфоровая кружка "Свыкся" заняла третье место в номинации "Сувенир города".
Второе место в этой номинации завоевала полиграфическая серия "Знакомьтесь, Арзамас!".
Третье место в номинации "Гастрономический сувенир" заняла "Пастила с брусникой. P.S. Из Чкаловска. С наилучшими пожеланиями!".
В номинации "Сувенир региона" третье место - у открыток "Открой 52 регион".
Проект "Богородского Куркуля украшение" также занят третье место в номинации "Идея туристического сувенира".
В министерстве туризма и промыслов региона отметили, что проведение туристических конкурсов способствует продвижению позитивного имиджа Нижегородской области и повышению туристического потока в регион. Это соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+