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Общество

"Метеор" лидирует в голосовании по выбору дизайна новой банкноты в 1000 рублей

11 декабря 2024 07:44  [237] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В России проходит онлайн-голосование по выбору дизайна новой банкноты в 1000 рублей, оно продлится до 12:00 12 декабря.

Купюра, напомним, посвящена Приволжскому федеральному округу. Россиянам предлагается выбрать достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для страны в целом.

Как сообщает РИА "Новости", к настоящему моменту в голосовании приняли участие уже около 400 тысяч человек.

В Центробанке изданию рассказали, что пока сложно уточнить, сколько символов в итоге окажется на банкноте, поскольку достопримечательности городов будут объединены в многоплановую композицию.

"Какие из лидеров голосования станут главными объектами, а какие второго плана, будут решать художники Банка России и Гознака. Им предстоит разработать дизайн банкноты. Они должны гармонично расположить символы на ограниченном пространстве банкноты с учётом её защитных признаков", - отметили в ЦБ РФ.

Согласно информации, на сегодняшний день в голосовании лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор".

На втором месте по числу голосов - памятник Салавату Юлаеву в Уфе, на третьем - Дворец земледельцев в Казани.

Напомним, новый дизайн банкноты представили в октябре 2023 года. На лицевой стороне были изображены знаковые места Нижнего Новгорода, а на оборотной стороне - символы ПФО: Жигулевские горы, плывущий теплоход, Музей государственности татарского народа и республики Татарстан, башня СююмБике, расположенная в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии.

Позднее регулятор принял решение остановить выпуск и доработать дизайн. Дело в том, что на купюре было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста: на храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало общественный резонанс.

В результате, чтобы учесть разные мнения, Банк России изменил процедуру отбора символов для банкнот и сделал ее более открытой.

Стоит отметить, что голосование пройдёт только за изображения на оборотной стороне. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода и титульной Никольской башней останется неизменной.

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Теги:
Голосование Деньги ЦБ РФ
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