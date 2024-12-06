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Общество

Реестр домашних животных планируют создать в России

11 декабря 2024 08:47  [129] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Единый реестр домашних животных предлагают создать в России. Законопроект внесут в Госдуму.

Авторами данной инициативы стали депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь и его коллеги из комиссии по экологии и природопользованию. В беседе с телеканалом "360" парламентарий рассказал о деталях этого законопроекта.

Реестр питомцев - это электронная информационная система, в базу данных которой предлагается вносить сведения о домашних животных: породу, пол, дату рождения, данных о прививках, а также сведения о хозяине.

Рябоконь пояснил, что создание такого реестра решит ряд проблем, с которыми сталкиваются как органы власти, так и хозяева питомцев.

Так, например, в случае потери животного достаточно будет в любой ветеринарной клинике считать чип или метку - и это позволит быстро найти хозяина. Если собака нападёт на человека, то можно будет оперативно найти хозяина и привлечь его к ответственности. При отлове брошенного питомца появится возможность установить бывшего владельца.

Также ветеринарные органы смогут мгновенно получить информацию о прививках животного с целью контроля перемещения заболевших животных.

Необходимость обязательной регистрации предполагается распространить как на новорожденных, так и на взрослых питомцев - в первую очередь, на собак.

Вступление законопроекта планируется в 2026 году: до этого времени будет продуман механизм регистрации. Процедура должна быть бесплатной, уверены авторы законопроекта.

Напомним, Госдума приняла законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Теперь за выгул собаки без намордника грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Также ранее были приняты законы о запрете самовыгула собак и кошек и о штрафах за жестокое обращение с животными.

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Теги:
Животные Законопроекты
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