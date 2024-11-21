Госдума утвердила штрафы за выгул собак без намордника Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщил сообщает телеканал "360".

Напомним, закон об ответственном обращении с животными в России действует с 2018 года. В соответствии с ним, прогулки должны быть безопасными для людей, других животных и имущества. При этом запрещается неконтролируемое перемещение животных во дворах, на детских площадках и в других общественных местах, установленных местными властями. Кроме того, владельцы обязаны убирать за своими питомцами и надевать намордники на опасных собак.

Но при этом в КоАП отсутствовали штрафы за нарушение этого закона. С инициативой восполнить этот пробел выступила Мособлдума.

Теперь за выгул собаки без намордника сначала будет выноситься предупреждение или штраф до 1,5 тысячи рублей, а вот за повторное правонарушение сумма штрафа составит уже от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, а для организаций - от 15 до 30 тысяч рублей. Административная ответственность грозит в том числе и тем, кто выгуливает собак без намордника или поводка на детских и спортивных площадках.

Ранее Госдума приняла закон о запрете самовыгула собак и кошек. Также Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными.

СПРАВКА:

В Российской Федерации утвержден перечень, согласно которому 12 пород собак и их метисы отнесены к потенциально опасным. В список включены породы собак генетически предрасположенные к проявлению агрессии и силы и некоторые аборигенные породы. Таких собак без поводка и намордника выгуливать запрещено.

Собаки других пород могут гулять без намордника, но выводить на прогулку необходимо на поводке. Находиться с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте запрещено. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах, злобным собакам при этом следует надевать намордник.