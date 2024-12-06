Сотрудница нижегородского банка получила условный срок за хищение денег клиентов Общество

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор сотруднице банка за мошенничество с деньгами клиентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, с января по февраль 2024 года подсудимая присваивала денежные средства клиентов. Она переводила часть их средств на счета своих знакомых, которые были не в курсе ее преступных намерений.

Таким способом сотрудница банка похитила более 600 тысяч рублей. На женщину завели уголовное дело за мошенничество с использованием своего должностного положения.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

Напомним, бывшая сотрудница нижегородского банка осуждена за хищение 25 млн рублей.