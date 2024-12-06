МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине Бизнес

МегаФон поможет климатическому центру Сахалинского государственного университета на основе big data отслеживать уровень поглощения и выбросов парниковых газов в прибрежно-морской зоне залива Анива в Охотском море. Предложенное цифровое решение позволит региону использовать полученные данные для формирования углеродного баланса Сахалина.

Оператор совместно с учёными университета реализуют экспериментальный проект на морском карбоновом полигоне, в основе которого — мониторинг экосистемы "почва-вода-атмосфера", а также оценка природных углеродных выбросов.

В рамках сотрудничества МегаФон установил на полигоне систему из 12 автоматических постов наблюдения, подключённых к автономному питанию от солнечных батарей. Все они оборудованы приборами для определения концентрации углекислого газа и метана, а также сбора данных о погодных условиях. Дополнительно специалисты смонтировали два гидрологических датчика для отслеживания уровня воды в водоёмах прибрежной зоны.

Данные экомониторинга, которые учёные университета получают в режиме онлайн, они используют, чтобы проанализировать объём допустимого уровня выбросов и сформировать рекомендации для достижения углеродного баланса на острове.

"Сахалинская область уверенно движется к достижению углеродной нейтральности за счёт внедрения лучших из доступных технологий на острове. Предприятия Сахалина не первый год активно работают над модернизацией оборудования, внедряют более экологичные технологии в производство. В то же время современные цифровые решения помогают учёным точнее оценивать текущую экологическую ситуацию на территории. Наш климатический эксперимент имеет не только научное, но и образовательное значение, практические результаты которого мы сможем наблюдать уже в следующем году", — подчеркнул Андрей Саматов, министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области.

"МегаФон участвует в разработках по экомониторингу в десятках регионов страны, сотрудничает со многими промышленными предприятиями. На Сахалине проект мониторинга парниковых газов мы реализуем совместно с областным министерством экологии и устойчивого развития. Решение, которое мы предложили, позволит сформировать в регионе "большие данные" для изучения природной способности поглощать углерод, что станет основой для разработки важнейших климатических проектов", — говорит Александр Калошин, директор департамента по национальным проектам МегаФона.

Проект по достижению регионом углеродной нейтральности планируется реализовать на Сахалине до конца 2025 года.